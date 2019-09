Confían en poder reabrir o venres a ponte do Burgo ao tránsito peonil

As obras de rehabilitación da ponte do Burgo van con adianto sobre a data estimada e, por iso, o goberno municipal confía en poder reabrilo ao tránsito peonil o vindeiro venres, tres semanas antes do previsto.

O edil Demetrio Gómez asegura que esta medida poderá adoptarse "se todo vai ben" e non se produce ningunha incidencia nas obras durante esta semana.

Esta apertura será posible porque os traballos no taboleiro central da ponte atópanse na última fase, polo que se poderá habilitar un paso estreito que estará protexido por valos para os peóns poidan cruzalo.

Mentres tanto, os operarios da UTE Imesapi- EC Casas, empresa que está a executar estes traballos, continuarán coa rehabilitación da ponte. As obras teñen previsto completarse o próximo mes de febreiro.

Demetrio Gómez felicitou aos técnicos municipais por realizar un traballo "excepcional" na tramitación desta obra e, sobre todo, aos traballadores que a están executando e que, segundo o edil, están a facer un labor "grandioso".

O concelleiro de Obras explicou que, entre outras actuacións, para colocar o centenar de puntos de luz que haberá no chan foi necesario un traballo de "marquetería" e os cálculos que se realizaron para que funcionen as pluviais foron "dificultosos".

Este mesmo luns, ademais, comezaron os traballos na cabeceira sur, nas proximidades á rúa Valentín García Escudero, coa intención de trasladar o paso de peóns de forma que conecte a cabeceira da ponte coa praza na que se atopan os achados arqueolóxicos da ponte medieval.

Esta intervención obriga a que se peche un carril da avenida de Bos Aires en cada sentido entre o luns e o mércores. O peche comezou este luns ás 10.00 horas e o martes e o mércores iniciarase ás 09.00 horas.