Dous veciños de Lugo, detidos en Caldas ao ser interceptados con máis de 2.000 doses de cocaína

Axentes da Garda Civil detiñan esta fin de semana dous veciños de Lugo como presuntos autores dun delito contra a saúde pública, por tráfico de drogas.

A detención realizábase nun operativo conxunto realizado nas vías públicas das comarcas do Salnés e Caldas no que participaron efectivos de seguridade cidadá da Compañía da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa e do Subsector de Tráfico da Comandancia de Pontevedra.

En concreto, a patrulla detiña a estes dous veciños de Lugo, de 22 e 44 anos, na zona de Caldas de Reis ao comprobar que levaban 2.200 dose de cocaína oculta no interior do vehículo no que se trasladaban.

Segundo a Garda Civil, as persoas arrestadas, xunto coa droga, o vehículo e o diñeiro intervido foron postos ao dispor do Xulgado de Instrución de garda de Caldas de Reis, que decretou a liberdade provisoria coa obrigación de acudirse periodicamente nos xulgados.

OUTROS CONTROIS

Dentro deste despregamento operativo procedeuse á investigación doutra persoa por conducir co permiso retirado xudicialmente e, ademais, dar resultado positivo na proba de alcoholemia.

Ademais, tramitáronse varias denuncias por infraccións administrativas en materia de seguridade cidadá e de seguridade viaria. Oito denuncias foron por tenencia e consumo de substancias estupefacientes en vía pública, unha por portar armas prohibidas, outra por un delito recolleito na lei de estranxeiría.

Detectáronse 14 positivos, provisionais, por consumo de droga durante a condución de vehículo e outros oito por infraccións á normativa de tráfico e de seguridade viaria.