Lores reúnese con Naturgy tras os continuos cortes de luz e avisa: "haberá que resarcir aos usuarios"

Reunión de Miguel Anxo Fernández Lores e Anabel Gulías con representantes de Naturgy © Concello de Pontevedra

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mantivo unha reunión con representantes da empresa distribuidora de electricidade na cidade, Natugy, a raíz das continuas incidencias e cortes de luz que se rexistraron nas últimas semanas. Ao remate da reunión, explicou que deu unha "chamada de atención" e lembrou que aínda que os problemas no subministro poidan ter xustificación ou atoparse dentro dos parámetros permitidos pola lexislación estatal os usuarios deben ser resarcidos.

"Haberá que resarcir aos usuarios", insistiu Lores en declaracións aos medios despois do encontro, celebrado este venres na sede do Concello de Pontevedra, e na que tamén estivo presente a voceira do goberno local, Anabel Gulías.

Segundo explicou, a reunión buscaba obter información de primeira man sobre os reiterados cortes de subministro eléctrico, polos que o Concello xa se queixou por escrito ante a empresa nas últimas semanas. Os responsables da distribuidora reiteráronlle os datos que xa lle enviaron nun informe por escrito nos últimos días, segundo os cales no que vai de ano non se teñen superado os límites de número de interrupcións e duración das mesmas establecidos pola lexislación.

Os responsables da empresa apelan a que algúns materiais eléctricos como transformadores, subestacións, cables ou celdillas quedaron obsoletos por ter máis de 40 anos (a súa vida útil) ou por fallos imprevistos e explicaron que xa fan un mantemento anual das redes e que xa teñen localizados distintos puntos da cidade onde acometerán renovacións proximamente.

Ademais, deron a coñecer que están a implementar un sistema de control remoto das incidencias e de redistribución da enerxía de tal xeito que ao quedar inutilizado un tramo, se poida ofrecer o servizo por outro, minimizando o impacto que calquera problema poida ter para os usuarios.

Despois de escoitar esas explicacións, Lores indicoulles que entende que se atopen dentro dos ratios legais de interrupcións anuais e que teñan problemas con certos materiais que fallen ou quedaran obsoletos nalgúns tramos, pero entende que os usuarios non deben ser os que sufran por esta situación.

Así as cousas, anunciou que o Concello iniciará unha campaña informativa cidadá para que os usuarios saiban o que teñen que facer para reclamar ante a compañía e tamén lle fixo saber á empresa que vai a estar atento a todos os problemas que existan, e manter os contactos para que avisen cando se produza algún outro problema.