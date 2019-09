Preocupación en Estribela por un ano de coches raiados, todos co mesmo debuxo

Vehículo raiado na rúa Corno de Estribela © PontevedraViva

Un veciño do barrio de Estribela levantouse este venres cunha desagradable sorpresa: alguén fixera unha raia de grandes dimensións no seu vehículo. O enfado non se fixo esperar. Tampouco a preocupación. O motivo? Que o seu é xa, como mínimo o décimo coche da zona que aparece raiado no último ano.

Este veciño acudiu ao longo da mañá para presentar unha denuncia á Comisaría da Policía Nacional de Marín e, nada máis facelo, mantiña toda a preocupación intacta. Segundo explicou a PontevedraViva, hai un ano sufriu a mesma sorte a súa sogra e, nos últimos meses, unha decena de veciños dasúa mesma rúa, Corno, e os arredores.

As dúas rúas máis afectadas son Corno e Cunchidos, ambas as en Estribela, na parroquia pontevedresa de Lourizán. En todos os casos, segundo relata este veciño, a raia é moi similar, de modo que sospeitan que todos son obras da mesma persoa. "Hace siempre el mismo dibujo en zig- zag", explica.

Os veciños contabilizan ata un total de dez casos, aínda que a Policía Nacional non ten constancia dese número tan elevado de incidencias, pois moitos veciños decidiron non presentar denuncia. Neste último caso, a denuncia presentouse na Comisaría de Marín, na que non teñen constancia de denuncias previas.