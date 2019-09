Dous detidos pola morte dun peregrino alemán días despois de sufrir un golpe na cabeza á porta dun pub

A Policía Nacional detivo dous veciños de Pontevedra e Marín, ambos con antecedentes policiais, pola súa relación coa morte dun peregrino de orixe alemá que faleceu o pasado mes de agosto no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo días despois de sufrir un golpe na cabeza á porta dun pub da rúa Benito Corbal de Pontevedra.

Axentes do Grupo de Delitos Contra as Persoas da brigada de Policía Xudicial da Comisaría de Pontevedra procederon á súa detención entre o luns e o martes por un delito de homicidio e a última hora da mañá deste martes os dous detidos foro postos ao dispor do Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra, en funcións de garda. O maxistrado titular decidiu deixarlles en liberdade, aínda que mantendo a súa condición de investigados.

A investigación que permitiu aclarar o ocorrido empezou o propio día do incidente, na madrugada do 12 de agosto pasado, e finalizou esta semana despois de que os investigadores lograsen reconstruír o ocorrido aquel día. Para iso, foron localizando unha a unha a todas as persoas que estaban na zona cando tivo lugar a agresión.

Os axentes tomaron declaración de forma pormenorizada a 20 persoas. Cada un deles foi achegando os datos que lembraba sobre a agresión e finalmente logrouse establecer que un dos detidos deulle unha puñada ao logo falecido e, do golpe, caeu ao chan e golpeouse a cabeza contra a beirarrúa. Cando xa estaba no chan, o outro detido deulle dúas patadas.

Segundo puideron establecer, todo ocorreu no transcurso dun enfrontamento entre varias persoas e o alemán agredido, tras caer ao chan e golpearse a cabeza, chegou a perder a consciencia, recuperándoa pouco despois.

A pesar de que nun primeiro momento todas as fontes consultadas indicaron que o home se había negado a recibir asistencia da ambulancia que se trasladou ata o lugar, agora púidose confirmar que si chegou a subirse nunha ambulancia, que o trasladou ao Hospital Montecelo. Con todo, non chegou a recibir asistencia porque el negouse.

Así, fontes policiais indicaron que o home chegou a Montecelo, pero negouse a que o asistisen e abandonou polo seu propio pé o hospital. Non foi ata unhas dez horas despois, estando xa na localidade de Caldas de Reis, cando os amigos cos que facía o Camiño de Santiago, ao ver o mal estado físico no que se atopaba, acompañárono a un centro de saúde.

Unha vez no centro médico comezou a convulsionar e desde alí foi trasladado por unha ambulancia medicalizada ao Hospital Montecelo. Posteriormente, ante a gravidade das lesións apreciadas polos médicos, foi derivado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, lugar no que permaneceu ingresado desde entón ata o seu falecemento o día 25 de agosto.

Os investigadores lograron reconstruír o sucedido esa madrugada e identificar os dous presuntos autores da agresión, un mozo de 34 anos con domicilio en Pontevedra e outro de 20 anos con domicilio en Marín, ambos con antecedentes policiais. O primeiro foi detido no serán do luns coa colaboración de axentes policiais da Comisaría de Marín e o outro á primeira hora do martes.