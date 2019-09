Un xulgado de Pontevedra dita a primeira sentenza en Galicia contra o 'cártel do camión'

A maioría dos camións de máis de seis toneladas que, entre os anos 1997 e 2011, vendéronse en Europa tiveron un sobrecusto que os fabricantes pactaran entre eles para lucrarse. Só en España calcúlase que houbo uns 150.000 transportistas afectados.

Ademais de fixar os prezos, tamén foron acusados de atrasar deliberadamente a entrada no mercado de vehículos con tecnoloxía para diminuír as emisións contaminantes e trasladar aos consumidores os custos da adopción da devandita tecnoloxía

Bruxelas impuxo en 2016 unha dura sanción contra o denominado 'cártel do camión' e multou con case 3.000 millóns de euros ás marcas MAN, Daimler, Iveco, Renault-Volvo, DAF e Scania por estas prácticas irregulares.

Esta decisión abriu a porta a que os afectados reclamasen xudicialmente para recuperar parte do diñeiro investido na compra deses camións. A avalancha de procedementos non se fixo esperar e, tres anos despois, o xulgado do mercantil número 1 de Pontevedra ditou a primeira sentenza en Galicia contra a patronal do sector.

O demandante, representado polo bufete Domínguez y Nogueira Abogados, adquirira cinco camións da marca Iveco, todos eles co referido sobrecusto.

O xuíz estima a súa reclamación e ordena á compañía a devolver ao transportista pontevedrés 30.735 euros máis os intereses xerados, no seu maior parte, desde o ano 2000.

O letrado Javier Nogueira mostrou a súa satisfacción por este fallo xudicial tras un procedemento que resultou "moi custoso" pola cantidade que se reclamaba ou a necesidade de contar con informes periciais ou con tradutores.

POSIBILIDADE DE NOVAS RECLAMACIÓNS

Aínda que só había un ano de prazo para acudir ao xulgado desde que se confirmou a multa de Bruxelas a este 'cártel do camión', é dicir ata abril de 2017, agora abriuse unha nova posibilidade para reclamar os sobrecustos cobrados polas compañías grazas a que a directiva europea introduce a figura da responsabilidade solidariedade plena.

Unha das marcas, Scania, non aceptou a multa imposta pola UE e, se os tribunais europeos confirman esta sanción, miles de transportistas poderán reclamar os seus respectivos sobrecustos, incluso os que non comprasen camións desta compañía.