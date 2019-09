Reclaman a retirada dos contedores da Autoridade Portuaria de Marín polo seu negativo impacto visual

A Xunta de Goberno do Concello de Marín aprobou recentemente un acordo co que se pretende mellorar medioambientalmente a contorna e crear zonas de diversión e lecer para recuperar un espazo dotado dun "gran valor paisaxístico", facendo unha integración do centro urbano co mar.

Segundo a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, Lucía Santos Omil, esa intención de mellora non queda completa xa que o espazo para acceder á zona do mar limítase ao paseo Alcalde Blanco, para o cal hai que cruzar primeiro por unha estrada de gran densidade de circulación e un aparcamento cheo de vehículos.

É por iso, que a nacionalista reclama actuar e mellorar esa zona para facela máis transitable para as persoas.

Así mesmo, esixe ao Concello de Marín que inste á Autoridade Portuaria á retirada dos contedores situados dentro desa zona, xa que afectan negativamente á calidade paisaxística desde a vila e son unha barreira visual desde calquera punto da Alameda Rosalía de Castro e da Praza de España.