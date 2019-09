O punto limpo de Ponte Caldelas adapta o seu horario ás demandas veciñais

Punto limpo no polígono da Reigosa, en Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

Este sábado 7 de setembro iníciase un novo horario do servizo de punto limpo no Concello de Ponte Caldelas. Este espazo, que se atopa no polígono industrial da Reigosa, pasará a abrir de luns a venres de 09.00 a 12,30 horas e os sábados de 09.30 a 12.00 horas.

Desta forma, segundo expón o alcalde Andrés Díaz, aténdese á demanda dos veciños de abrir en horario matinal.

Os residuos que se recollen neste punto limpo son fluorescentes e luminarias de vapor de mercurio; disolventes; vernices e pinturas; pilas e baterias; aerosois, frigoríficos e electrodomésticos con CFC' s; televisores; monitores e fornos microondas; aceites minerais e vexetais usados, procedentes de particulares; papel e cartón; vidro; envases de plástico; bricks e latas; residuos metálicos; outros electrodomésticos de gran tamaño como lavadoras; residuos voluminosos (mobles, colchóns...); ademais de podas; roupa e calzado; cristal ou louza.

Non se admitirá materia orgánica; residuos sanitarios ou procedentes de actividades industriais, mineiras, ou comerciais; inflamables; oxidantes ou radioactivas; vehículos ou pneumáticos.