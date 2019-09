Piden a mellora dun tramo perigoso dunha estrada provincial EP-7102 en Cerdedo-Cotobade

Representantes do BNG na estrada provincial EP-7102 entre os núcleos de Bugarín e Fondós © BNG de Cerdedo-Cotobade

Ernesto Filgueira, portavoz do BNG en Cerdedo-Cotobade, presentou unha moción para debater no próximo pleno municipal co obxectivo de que se logre un proxecto de mellora do trazado da estrada provincial EP-7102 entre os núcleos poboacionais de Bugarín e Fondós, situados na parroquia de Quireza.

Trátase do único punto, segundo denuncia o BNG, da estrada que une Serrapio con Portela que aínda se mantén sen mellora, unha situación que lamentan os usuarios, segundo recolleu Ernesto Filgueira entre os veciños.

Entenden que a reforma deste tramo debe ser unha prioridade porque actualmente o trazado é estreito, sen cunetas, presenta fochancas e o pintado do carril non se atopa ben definido ou é inexistentee, entre outras deficiencias.

O BNG espera que tanto o grupo de goberno do PP como o PSOE voten favorablemente e insta o alcalde Jorge Cubela a que medie coa Deputación para lograr o compromiso de actuar urxentemente sobre este tramo.