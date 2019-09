O Concello considera unha "tomadura de pelo" os cortes de luz e esixe solucións a Naturgy

Os continuos cortes na subministración eléctrica que a cidade de Pontevedra sufriu durante este mes de agosto indignaron ao goberno municipal. O Concello cre que esta situación é unha "tomadura de pelo" e esixirá solucións tanto por parte de Naturgy, a empresa que presta este servizo, como da Xunta de Galicia.

A portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, explicou que esta situación é "especialmente sangrante" porque estes cortes de luz prodúcense maioritariamente as fins de semana e nas horas centrais do día, afectando á actividade económica do municipio.

A edil afirmou que "estamos pasmados" ante a "pasividade" mostrada pola empresa, xa que lembrou que tras varios incidentes meses atrás o Concello remitiron a Naturgy unha comunicación para solicitarlle que revisase o estado dos seus equipamentos, infraestruturas e redes e, en liñas xerais, por "calquera cuestión" que poida afectar a subministración eléctrica.

Esa petición, lamentan desde o executivo municipal, non tivo resposta e tampouco desde a Consellería de Economía, Emprego e Industria, que segundo Gulías son "coñecedores" deste problema e que ten as competencias en materia enerxética, adoptáronse medidas.

"Non é un feito illado", sinalou a portavoz do goberno municipal, que avanzou que o Concello solicitará unha entrevista cos responsables de Naturgy e de Industria para trasladar o malestar dos afectados dunha situación que, ademais dos prexuízos directos, "ten efecto" sobre a imaxe da cidade e que confían en que "non se volva a repetir".

Ante a dificultade que a administración municipal ten para impoñer sancións por estes cortes na subministración, Anabel Gulías animou a todos os afectados a que, a pesar do confuso que resulta, presenten reclamacións ante a empresa e Consumo.

É necesario, dixo, "facer ver" que a situación da rede eléctrica de Pontevedra está nun punto "bastante crítico" e que existe risco de que se sigan producindo este tipo de interrupcións no servizo.