Os servizos de emerxencia de Sanxenxo interveñen nun incendio en maquinaria pesada na Laxe

Intervención de Emerxencias no incendio de maquinaria pesada na Laxe © Concello de Sanxenxo

Os efectivos do equipo do servizo de Emerxencias de Sanxenxo lograban apagar o lume que se orixinaba na maquinaria dunha pa escavadora que se atopaba na Lanxe, na parroquia de San Xinés de Padriñán.

A intervención producíase despois de que ao redor das 0.30 horas deste domingo alertasen a Emerxencias do incendio entre material de maquinaria pesada que se atopaba nesa zona, situada próxima a un restaurante-asador.

A pesar do volume que alcanzaron as chamas, non se rexistraron incidencias de tipo persoal e os efectivos de Emerxenicas de Sanxenxo lograban apagar o lume