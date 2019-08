O PP pon á Xunta como "exemplo de trato igualitario fronte ao sectarismo" da Deputación

O portavoz do Partido Popular na Deputación de Pontevedra, Jorge Cubela, puxo este venres á Xunta como "exemplo de trato igualitario fronte ao sectarismo" da Deputación.

Cubela lembrou que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta semana o municipio de Meis para ratificar o convenio para a estación de bombeo que dará servizo ao futuro parque acuático e aos veciños de San Salvador e San Vicente.

"Esa ratificación demostra que os cartos se invisten sen mirar a cor política, porque o convenio estaba acordado co anterior alcalde, do Partido Popular, e firmouse sen problema e como debe de ser coa nova rexedora, do Partido Socialista", sinalou Cubela.

Pola contra citou o ocorrido coa mellora da estrada entre O Mosteiro e Arcos, contratada pola Deputación cando estaba gobernada polo PP e presidida por Rafael Louzán "pero que foi paralizada tralo cambio de goberno no organismo provincial".

"A estrada de O Mosteiro a Arcos paralizouse só por cuestións políticas, cando xa estaba en marcha e preto de comezar as obras", asegura Cubela. "Todo quedou paralizado por un problema de sectarismo, que o bipartito da Deputación leva no seu ADN, e os prexudicados foron os veciños de Meis", sentenciou o voceiro popular.