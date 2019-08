As protestas pola falta de limpeza dos contedores expándense pola zona vella

Imaxe da contorna do Teatro Principal cos contedores desbordados de lixo © PontevedraViva Contedores desbordados na zona vella de Pontevedra © PontevedraViva Contedores desbordados na zona vella de Pontevedra © PontevedraViva Contedores desbordados na zona vella de Pontevedra © Mónica Patxot Contedores desbordados na zona vella de Pontevedra © Mónica Patxot Contedores desbordados na Praza da Verdura © Mónica Patxot

Os hostaleiros da contorna do Teatro Principal foron os primeiros en alertar do problema de suciedade e mala imaxe que ofrecen a diario os contedores, sucios, rotos e desbordados; da rúa Duque de Tetuán. Agora son empresarios das prazas da Verdura, Curros Enríquez, Méndez Núñez e Marqués de Aranda os que alzan a voz para reclamar unha solución a un problema que está a afectar á súa actividade e ao benestar dos clientes. "Un cliente púxonos unha crítica na internet dicindo que era imposible cear polos malos cheiros", recoñece o encargado dun restaurante da Praza de Méndez Núñez que ten catro contedores a menos de catro metros da súa terraza.

A presenza próxima dos colectores de lixo non é o principal problema. "Tampouco nolos poden poñer moi lonxe porque non podemos percorrer varias rúas coas bolsas de lixo cheas", explica un hostaleiro da Praza da Verdura. O conflito radica na falta de mantemento dos mesmos, no mal funcionamento do sistema de recollida selectiva e nas horas ás que pasa o camión do lixo. "Veñen moitas veces en plena quenda das comidas, os camións gotean e deixan todo o cheiro na rúa, moitos clientes protestan", explica o dono doutro establecemento desta concorrida praza.

Nesta zona de comidas a situación é insustentable. A pesar de que o servizo de recollida de lixos pasa dúas veces ao día, o volume de residuos que xeran os establecementos da contorna fai que os contedores se desborden ás poucas horas. "No verán hai moitos restos de peixes, que xera moitos cheiros e atrae moscas e outros bichos", sinala un dos encargados moi enfadado porque xa solicitou varias veces a desinfección destes recipientes sen recibir ningún tipo de resposta. "Os cheiros son horribles", lamenta.

A localización destes contedores tamén xera tensións. Cada día, os traballadores dun dos restaurantes desta praza ten que desprazar uns metros cara abaixo todo o convoi de colectores porque os operarios de Ferrovial, ao baleiralos, colócanos xusto á beira das mesas da súa terraza.

Outra queixa que comparten todos os hostaleiros céntrase na falta de contedores azuis para depositar o cartón. "É unha pena que non teñamos ningún porque o usariamos bastante", lamenta o xefe dun local da praza Marqués de Aranda. Ante esta carencia, os camareiros depositan este tipo de residuos nos laterais dos contedores de restos orgánicos e son os traballadores do servizo de recollida do cartón, os que teñen que depositar no camión estes restos de forma manual.

Tampouco funciona da mellor maneira posible, segundo os hostaleiros, o sistema porta a porta de recollida de vidro. "Se os camareiros non están atentos, non para", critica un dos establecementos da Praza dá Leña, que tamén é compartida na zona de Curros Enríquez.

Aínda que non se trata dunha praga, os traballadores do sector alertan de que cada vez son máis visibles ratos correteando polo centro histórico. "Hai pouco coóusenos unha rata na recepción", admite nun hotel da zona vella. Tamén foron vistos na contorna do teatro e na praza do Marqués de Aranda. "Nós temos contratada a unha empresa de control de pragas para evitar todo o problema de bichos", comenta o encargado dun restaurante da praza de Curros Enríquez.

A principal demanda do sector pasa por atopar unha solución á suciedade, mala imaxe e malos cheiros que sofren os establecementos próximos aos contedores. "Baléiranos pero non os limpan, gotean no chan, a pedra absórbeo e queda un cheiro insoportable. Cando veñen a baldear arránxano ao momento", expón un dos hostaleiros, suxerindo unha posible solución.

"Co esforzo que se fixo na zona vella e o bonita que quedou, que se estrague a súa imaxe por isto é unha pena. Hai que buscar unha solución", recoñece un os hostaleiros afectados. A adxudicación dun novo contrato de recollida de residuos, que arranxe todas as deficiencias do servizo, preséntase como a solución ideal, pero o actual contrato, que está na súa última prórroga, non expira ata 2021. "Que lle esixan algún tipo de mellora ou sancionen á empresa se non cumpre", suxire outro traballador.

"Temos que poñer todos da nosa parte, o que está claro é que non se trata dunha situación puntual", engade outro hostaleiro, todos prefiren manterse no anonimato para evitar posibles represalias, en resposta á portavoz do goberno local que negaba a existencia dun problema de sucidade.