Rafa Domínguez pide explicacións a Lores sobre o mercado de antigüidades: "Queremos saber se é ilegal ou non"

O portavoz do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, pide explicacións ao goberno local de Pontevedra e, en particular, ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, polos acontecementos dos últimos días en relación co mercado de antigüidades da rúa Serra, pois cre que todo foi "unha gran chapuza" do goberno bipartito na que nin a oposición nin os cidadáns saben finalmente se a actividade é legal ou ilegal.

Domínguez lembrou que a concelleira de Promoción Económica, a socialista Yoya Blanco, anunciou unha regulación alegando que era "ilegal" e que a súa antecesora no cargo, a nacionalista Anabel Gulías, respondeulle que non, que, como moito, era "alegal". "Queremos saber se é ilegal ou non", pide o concelleiro do PP.

"Se non é ilegal, Gloria Blanco columpiouse de maneira importante. Se si, o BNG tivo unha mala xestión", resume Rafa Domínguez que cre que, en definitiva, o goberno local "protagonizou unha gran chapuza".

Así, critica que houbo declaracións "cambiantes","contraditorias" e "esperpénticas" e quere saber se o bipartito "se vai seguir comportando así", con afirmacións e rectificacións ao día seguinte. Ademais, pregúntase como son as relacións entre os dous socios de Goberno, BNG e PSOE, pois en dous meses xa tiveron dúas discrepancias públicas: sobre a ofrenda á Virxe Peregrina e sobre o mercado.

Ao seu xuízo, trátase dun goberno bipartito no que os dous socios "non se falan entre eles, non toman decisións conxuntas" e que fan acusacións de ilegalidades e correccións. Así, cre que o BNG "corrixiu" ao PSOE por asistir á ofrenda da Virxe Peregrina e agora Anabel Gulías "corrixiu" a Yoya Blanco.

Ademais, o portavoz do PP quere saber se Lores estaba ao tanto da decisión de prohibir o mercado, que en principio díxose que sería unha prohibición total da actividade e finalmente haberá unha etapa de transición ata a súa regulación.

Rafa Domíguez, pola súa banda, mostrouse partidario de que o mercado continúe, aínda que quere saber como é a regulación. Está convencido, iso si, de que o ex concelleiro Vicente García Legísima, non permitiría unha ilegalidade no concello.