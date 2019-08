Os vendedores do mercado de antigüidades organízanse de cara á regulación e nova etapa da actividade

Asemblea dos vendedores do mercadillo de antigüidades da rúa Serra © Mónica Patxot Asemblea dos vendedores do mercadillo de antigüidades da rúa Serra © Mónica Patxot Asemblea dos vendedores do mercadillo de antigüidades da rúa Serra © Mónica Patxot

A polémica derivada da intención do Concello de Pontevedra de regular o mercado de antigüidades que se celebra cada domingo na rúa Sierra levou este martes a varias decenas de vendedores ata o lugar habitual de celebración. Primeiro mantiveron unha asemblea e, a continuación, armáronse dun plano e empezaron a organizar o espazo para repartirse os postos.

Na asemblea non estaban todos os vendedores que se sitúan cada domingo nesa rúa, pero si case todos os que o fan coa correspondente autorización selada polo centro comercial urbano Zona Monumental. Hai outro grupo de vendedores que carecen de permiso e que a partir do próximo domingo 1 de setembro xa non poderán seguir coa súa actividade, pois o Concello tiña a intención inicial de prohibir todo o mercado, pero finalmente, permitirá que continúe ata a súa regulación con aqueles que si están autorizados.

En total, o domingo poderán montar os seus postos 54 vendedores coa tarxeta selada desde que no ano 2015 o mercado se trasladou desde a praza da Verdura, onde levaba desde 1997, ata a rúa Sierra. Boa parte deles organizáronse este martes nesa asemblea e posterior reunión de traballo.

Os vendedores, que o domingo acolleron o anuncio da prohibición total do mercado con moito malestar, superaron xa esa sensación e agora amósanse partidarios desa regulación que promove o Concello, pois se lles garante unha etapa de transición na que seguirán cos seus postos.

Unha vez que eles se repartiron os postos, teñen pendente unha reunión coa concelleira de Promoción Económica, a socialista Yoya Blanco, coa que xa tiveron un encontro urxente o luns, para seguir avanzando na regulación.

Esa repartición de postos realizouse tendo en cuenta as indicacións realizada polo Concello para evitar os problemas de accesibilidade que supostamente estaban a crear para as persoas con algunha discapacidade ou problemas de mobilidade que acudían á praza de abastos. A posta en marcha nese inmoble do novo Gastroespacio Ou Mercado o pasado xoves 22 de agosto precipitou a regulación do mercado de antigüidades para garantir a actividade, que tamén abre os domingos.

A Ordenanza Reguladora da Venda Ambulante de Pontevedra establece como requisitos para a venda ambulante que o vendedor deberá posuír a condición de comerciante segundo a lexislación mercantil, estar dado de alta no Imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe correspondente de ambulante e atoparse ao corrente no pago da correspondente cota ou cotas, estar ao corrente no pago das cotizacións á Seguridade Social como comerciante autónomo. No caso dos estranxeiros, terán que acreditar, ademais, estar en posesión dos correspondentes permisos de residencia e traballo por conta propia.

Ademais, en relación coa administración local, deberán estar en posesión da autorización municipal correspondente para o exercicio da venda ambulante e estar ao corrente no pago dos tributos de carácter municipal estipulados, ou que se estipulen, para o exercicio deste tipo de venda ambulante, nas ordenanzas fiscais correspondentes, ou na súa falta, ás aplicables ao comercio establecido.