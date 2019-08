Dúas incidencias provocan cortes de luz no centro histórico e na contorna de Campolongo

Incidencia de subministración eléctrica en Pontevedra © Naturgy

1.432 clientes de Naturgy, que dispensa a luz a través de Unión Fenosa Distribución, víronse afectados por dúas incidencias na rede de subministración eléctrica este martes 27 na cidade de Pontevedra ao redor das 13.50 horas.

Os técnicos da empresa continuaban tentando localizar a avaría case unha hora máis tarde de que se rexistrase a segunda das incidencias que afecta a gran parte do centro histórico, incluíndo as instalacións do mercado de abastos. A outra incidencia afectaba a vivendas próximas a Campolongo, segundo a información facitilitada por Naturgy.

Numerosos xerentes de establecementos gastronómicos mostraron o seu malestar por este corte de luz a unha hora na que os locais se atopan en plena actividade. A falta de subministración eléctrica está a provocar problemas para atender aos clientes.

O Concello de Pontevedra xa instara á empresa que revisase o estado das instalacións de Pontevedra despois de varios cortes de luz que se rexistraron durante o mes de xullo, causando danos económicos en varios sectores.