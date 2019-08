Os turistas de Sanxenxo dan conta de 600 quilos de sardiñas de balde

Sardiñada popular polo Día do Turista © Concello de Sanxenxo Sardiñada popular polo Día do Turista © Concello de Sanxenxo

Turistas e tamén veciños degustaron este domingo os máis de seiscentos quilos de sardiñas gratis que se asaron ao mediodía na Praza dos Barcos.

É a tradicional celebración do Día do Turista enmarcada nas festas patronais da vila e coa que o Concello de Sanxenxo agradece a súa presenza aos visitantes que elixiron este municipio para pasar as súas vacacións estivais.

O alcalde, Telmo Martín, e o conselleiro de Turismo, Román Rodríguez, colaboraron na preparación das sardiñas das que tamén deron boa conta.

O programa de festas de Sanxenxo inclúe para o vindeiro venres ás 22.00 horas o concerto de Manoele de Felisa, na Praza dos Barcos e o sábado 31, á mesma hora pero na Praza de Pascual Veiga recital a cargo dos Amigos do Acordeón das Rías Baixas.

Ademais a programación inclúe unha nova edición da Milla Urbana Vila de Sanxenxo, o certame de xogos tradicionais e a festa infantil, entre outras actividades.