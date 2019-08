Queixas veciñais polo abandono do estanque do Parque de Pasarón

Peixes mortos no estanque do Parque de Pasarón © PontevedraViva

A veciñanza da contorna do Estadio Municipal de Pasarón mostrou o seu enfado, nas últimas horas, pola situación de abandono e suciedade que se observa no estanque do Parque de Pasarón.

Durante este domingo podíanse ver flotando nas augas deste recinto polo menos dous peixes mortos, ademais o ton da auga era dunha cor musgosa como consecuencia, segundo denuncian, dun mal estado de mantemento. A veciñanza reclama a intervención de operarios do Concello para a limpeza e coidado deste espazo de lecer.

Esta Parque de Pasarón atópase situado entre as rúas Luís Otero, Joaquín González e Praza de Pasarón e é utilizado por familias da contorna que levan a menores a xogar no parque infantil, situado a poucos metros do estanque.