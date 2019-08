Condenan a tres adolescentes que fuxiron dun centro de menores e asaltaron con violencia unha parella

Tres menores de 14, 16 e 17 anos acaban de ser condenados por un roubo con violencia que perpetraron en maio de 2017, nun día en que os tres se fugaran do centro de menores no que estaban internos e, en pleno centro da cidade de Pontevedra, asaltaron unha parella e levaron un teléfono móbil e unhas lentes.

O Xulgado de Menores de Pontevedra condenounos en febreiro e a Sección Segunda da Audiencia Provincial confirmou a sentenza en xullo despois dunha das mozas condenadas recorrese. Agora, a sentenza aínda pode recorrerse ante o Tribunal Supremo.

A unha moza que tiña 16 anos no momento dos feitos, á que chamaremos polo nome ficticio de Mercedes, impuxéronlle a medida de internamento en réxime semiabierto durante oito meses, dos que seis serán de internamento efectivo e dous de liberdade vixiada. Os outros dous menores, aos que chamaremos Doroteo e Evaristo e que no momento dos feitos tiñan 17 e 14 anos, foron condenados á medida de liberdade vixiada por un período de oito meses.

A sentenza tamén recolle o pago dunha indemnización a unha das súas vítimas polos 359 euros que custaban as lentes que lle roubaron e non apareceron e de 513,74 euros ao Servizo Galego de Saúde polos gastos de curación das vítimas. O diñeiro deberá pagalo a Xunta como responsable solidaria porque os menores estaban internos nun centro no momento de cometer o delito.

As dúas sentenzas consideran probado que os feitos ocorreron sobre as 22.30 horas do 10 de maio do 2017 nas proximidades dunha pizzería de Pontevedra. Os tres menores abordaron a un home e unha muller e un deles pediulles un cigarro. Cando se negaron a darllo, un deses menores propinoulle un golpe na cara ao home e tiroulle ao chan a pizza que estaba a tomar.

Inmediatamente despois, os outros dous menores do mesmo grupo abalanzáronse sobre a muller, tiráronlle do pelo e derrubárona ao chan. A continuación, arrastrárona tratando de levar o bolso e tiraron del. Durante o forcejeo, todos os obxectos espalláronse no chan.

Dentro había un teléfono marca Samsung e unhas lentes graduadas valoradas en 359, 60 euros, que algún deles colleu antes de que todos marchásense correndo do lugar. O móbil recuperouse, aínda que tiña danos na pantalla.

Ambas as vítimas recibiron asistencia médica en centro público dependente do Sergas, que xerou uns gastos por importe de 256,87 euros por cada un deles.

A menor Mercedes estaba baixo garda legal da Xunta de Galicia desde xullo de 2016, e antes do centro no que estaba cando fuxiu e cometeu este roubo estivera noutro centro de menores, pero foi necesario o seu traslado por diversos motivos, entre eles, o comportamento contrario ás normas e ausencias das instalacións durante varios días.

O menor Evaristo levaba no centro tan só un mes, desde abril 2017, e protagonizou, segundo recolle a sentenza continuos incidentes xunto con outros menores. O menor Doroteo estaba no momento dos feitos baixo a garda de feito da Xunta de Galicia, ingresando no centro uns días antes, o 26 de abril do 2017 por presentar un patrón conductual disruptivo

Os mozos fuxiron do centro ese mesmo día, o 10 de maio do 2017, sendo retornados ao mesmo pola Policía Autonómica tras a comisión destes feitos.