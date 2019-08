Pontevedra 'ponse coqueta' co mellor cabaret galego

Presentación da IV edición de Ponte Coqueta © Mónica Patxot Presentación da IV edición de Ponte Coqueta © Mónica Patxot

Durante a presentación desta nova edición, a concelleira de Festas, Carme da Silva e o organizador da actividade, Marcelo Dobode, animaron a todos os veciños a "sacar a revolución que levades dentro".

O obxectivo da actividade é claro, recrear os anos 20 durante unha semana enteira na que haberá unha chea de sorpresas, empezando polo cambio de lugar onde se farán algunhas actividades.

A inauguración é o luns 26 de agosto no Casino Mercantil coa conferencia 'A muller e o cabaré da Galiza' que impartirá Iria Piñeiro e na que falará da importancia da muller na música galega. Será a partir das 20:00 horas.

O mércores 28 haberá un taller de cabaret para nenos e nenas no Mercantil a partir das 18:00 horas. A actividade repetirase ao día seguinte no mesmo sitio e á mesma hora.

Para os máis maiores tamén haberá actividades. Serán na Casa Azul e haberá talleres tanto de iniciación como avanzados. Por unha banda, o xoves serán os talleres de cabaret e o venres de lindy hop. Ás 18:00 horas poderán apuntarse todas as persoas que queiran iniciarse nos bailes e ás 20:00 horas aqueles que queiran perfeccionalo. Para este último será necesario acudir con parella.

O venres ás 22:30 horas será o espectáculo de cabaret ao aire libre. Celebrarase na Praza de Curros Enríquez e estará "cheo de sorpresas", explicou Marcelo. Faranse bailes na rúa da man de Iria Piñeiro e Marinita Quellas, entre outras.

O sábado empezarase cedo con outro taller de iniciación, esta vez ao lindy hop. Será no Mercantil e empezará ás 9:00 horas o de iniciación e ás 11:00 o avanzado. Ás 12:00 será a mostra de swing, lindy hop e charlestón nas prazas da Ferrería, Peregrina e Curros Enríquez.

As actividades do sábado realizaranse na Praza de Curros Enríquez e son as seguintes. Ás 13:00 horas será a Sesión vermú cun concerto do grupo Comando Foucellas, ás 17:00 un taller para nenos e nenas de cabaret onde se incluirá a presentación do espectáculo que preparen.

Ás 18:00 haberá unha clase aberta de Swing que " sempre abarrótase", e por último e como colofón para esta actividade, celebrarase o Baile Coqueto cos concertos de Áureas e de Sar Swing Quartet, que encherán a praza de música swing que "fará bailar a todo o mundo que se achegue".