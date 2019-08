Uns 200 rapaces participaron nos obradoiros do Ganapán na inauguración do Mercado

Inauguración de 'O Mercado', o novo espazo gastronómico do mercado municipal de Pontevedra © Mónica Patxot

Uns 200 rapaces participaron este xoves na ludoteca O Ganapán con motivo do evento de apertura do gastroespazo O Mercado, destacando pola súa boa acollida o taller de elaboración de "sushipan" e o espazo Cóctail.

Para a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, "queda moi claro que se trata dun servizo necesario, que debe ir asociado á oferta de O Mercado e que, polo tanto, vai ter continuidade".

"Os seis monitores do Ganapán atenderon a varios grupos de nenos de fóra (concretamente de Madrid), que están a pasar as vacacións nas Rías Baixas, e as súas familias alucinaron con que existise esta iniciativa e se prestase de xeito gratuíto", subliña a socialista.

O Ganapán Gourmet contou este xoves con obradoiros en catro espazos diferenciados: Petiscos (onde se desenvolveu a parte máis gastronómica e se fixo o ‘sushipan’), Cóctail (con receitas sen alcol como os famosos San Francisco e o daiquiri de plátano), Natura (espazo no que se fixeron postais e marcapáxinas con material reciclado) e Arte (obradoiro de chapas e imáns de neveira). Asemade, organizáronse xogos de probas e xincanas ao longo da tarde-noite.