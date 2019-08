O Museo perde outro chopo

Tallan outro chopo no Museo © Mónica Patxot

Técnicos da Estación Fitopatolóxica do Areeiro supervisaron os traballos para retirar do entorno do Sexto Edificio do Museo un chopo seco. É o segundo exemplar desta árbore de gran porte que perde a institución museística xa que hai dous anos foi retirado outro.

A tala comezou ás nove de mañá e rematouse en tres horas.

O persoal técnico de Areeiro comezou retirando as pólas da copa, para o que non foi preciso motoserra xa que estaban totalmente secas e partían ao manipulalas a man. Logo seguiron facendo toradas co tronco.

A dirección do Museo está agora a valorar a idoneidade de substituír as pezas arbóreas que faltan na zona por outras doutras especies máis acaídas ou retirar os tocos e anular os parterres para poñer lousado.