Os veciños de Ons e Abel Caballero, fronte común contra a candidatura da illa a Patrimonio da Humanidade

Os residentes na illa de Ons atoparon este mércores o apoio do alcalde de Vigo, Abel Caballero, na loita que comezaron meses atrás contra as normas establecidas pola Xunta de Galicia que restrinxen o acceso á illa e contra a inclusión de Ons na candidatura para que o Parque Nacional das Illas Atlánticas sexa declarado Patrimonio da Humanidade.

Ao redor de 70 veciños da illa situada fronte a Bueu desprazáronse ata Vigo para reunirse con Caballero e recibiron todo o apoio dun rexedor que aproveitou para cargar contra a Xunta. Así, atribúelle ao goberno galego unha "mentira gravísima" porque, segundo sostén, enganou a quen "de boa fe" apoiaron a proposta da candidatura a Patrimonio da Humanidade.

"Se os habitantes, case de forma unánime non a queren, e así é, incúmprese unha da condicións de Patrimonio da Humanidade, que é a vontade dos habitantes de preservar o lugar como tal", sostén Abel Caballero, que asegurou que os veciños lle trasladaron que a candidatura de Ons significa "a ruptura do seu modo de vida" e implica limitacións que non van admitir, entre outras cousas, porque viven alí.

Así, o alcalde socialista fala dunha "mentira masiva" creada polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ao ocultar ao Ministerio de Cultura e á comisión composta por representantes das comunidades autónomas para revisar esta candidatura que os habitantes de Ons están en contra da declaración.

Unha das principais reivindicacións dos veciños de Ons é lograr o libre acceso para eles, as súas familias e achegados e neste punto tamén teñen o apoio sen fisuras de Abel Caballero. "Se hoxe queren facer unha celebración en Ons e queren levar aos seus amigos non poden, e non o admiten" criticou, á vez que lembrou que levan vivindo na illa centos de anos e que este domingo convidárono á festa de San Xaquín na illa, pero non pode ir porque xa se superou a cota fixada pola Xunta.

"Non hai candidatura porque os habitantes de Ons non queren", sostivo. Enviará cartas ao presidente do Goberno en funcións, Pedro Sánchez, e aos ministerios de Cultura e Medio Ambiente en apoio a esa posición veciñal.

A portavoz dos veciños, María José Pérez, cuestionou o "trato denigrante" que lles deu a Xunta nos últimos meses, desde que empezaron coa súa loita contra as restricións de acceso, e criticou que a Administración autonómica non lles consultou a inclusión de Ons na candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas.

Os veciños sosteñen que esa candidatura é unha "chapuza" e aseguran que "Ons non vai formar parte nunca xamais do Patrimonio da Humanidade". Lembran que a illa está habitada desde hai máis de 200 anos e que están de acordo en que se coida e protéxase, pero non nas restricións de acceso.

POSTURA DA XUNTA

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda emitiu este mércores un comunicado polo que anuncia que lle trasladará ao Concello de Bueu que todas aquelas persoas que estean en disposición de acreditar documentalmente a súa residencia na illa de Ons poderán entrar e saír libremente da mesma calquera día do ano, mesmo cando a cota límite de visitantes xa estea completo, como sucede esta fin de semana coincidindo coa celebración das festas locais de San Xaquín.

Para acreditar a súa condición de veciño, os interesados deberán presentar no momento de embarcar un DNI no que figure como domicilio algunha das vivendas localizadas en Ons ou ben un certificado emitido polo Concello que avale que figura inscrito no padrón municipal de Bueu nunha vivenda da illa.

Esta información foille comunicada xa hoxe a todas as navieiras que ofrecen o servizo de transporte regular cara ás illas Atlánticas, co fin de garantir o libre acceso a Ons daquelas persoas que teñen a consideración de veciñas e máis aló da cota de visitantes fixado polo Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) do Parque Nacional para protexer e conservar os seus valores naturais.

Segundo os datos facilitados, a día de hoxe expedíronse xa para Ons 334 acreditacións recoñecendo a esas persoas a condición de veciños, co correspondente carné que os faculta para entrar e saír do arquipélago cando desexen. Trátase dun documento que o departamento autonómico tramita de forma gratuíta e en cuestión de horas desde que recibe a solicitude.