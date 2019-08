A sede electrónica do Concello de Pontevedra aproba a declaración de accesibilidade

O Concello de Pontevedra vén de aprobar a declaración de accesibilidade da Sede Electrónica, tras unha autoavaliación levada a cabo a través de informe solicitado ao Observatorio de Accesibilidade.

Esta declaración conforma o primeiro chanzo na aplicación da normativa, tanto de caracter estatal como europeo, para garantir uns requisitos mínimos de accesibilidade de sitios webs e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, para que as relacións coas persoas usuarias sexan reais e efectivas, e non incurran en ningún tipo de discriminación.

Hai que lembrar que a Sede Electrónica do Concello de Pontevedra foi posta en marcha en marzo do ano 2016 e que, desde entón e ata a actualidade, se foi implementando con melloras para as persoas administradas.

Neste momento, a Sede Electrónica permite realizar trámites relativos a servizos tales como o Padrón municipal, Urbanismo, Tesourería e Recadación, entre outros. Nestes trámites inclúense, por exemplo, solicitudes electrónicas, consulta de expedientes, notificacións electrónicas, pagamento de recibos ou facturas electrónicas, tanto para persoas particulares como para entidades corporativas e empresas.

Desde marzo de 2016 ata o mes de xullo de 2019, o número total de trámites realizados electronicamente ascende a un total de 68.999.