A Garda Civil recupera en Meis media ducia de oliveiras centenarias subtraídas en Vilagarcía

Oliveiras roubadas © Guardia Civil

A Garda Civil Cambados investigou penalmente a dous veciños do municipio de Meis pola súa presunta relación co furto de sete oliveiras centenarias que foran subtraídos en Vilagarcía de Arousa. As árbores foron recuperadas en Meis.

Fuentes oficiais do Instituto Armado informaron que as árbores teñen un valor oscila entre os 1.500 e os 3.000 euros cada un.

Segundo a denuncia presentada pola súa propietaria na Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, a subtracción das árbores produciuse a principios deste mes de agosto nunha parroquia deste municipio.

Coa información facilitada pola súa propietaria e os testemuños recolleitos na zona, púidose establecer unha liña de investigación para pescudar o medio de transporte que se utilizou para levar as oliveiras. Despois dun exhaustivo recoñecemento dos distintos camións da contorna que aparecían como posibles candidatos, a Garda Civil conseguiu localizar os sete árbores en Meis, que foron entregados baixo depósito xudicial á súa propietaria.

A raíz do achado, a Garda Civil de Cambados procedeu á identificación de dous veciños do mesmo municipio pola súa presunta participación nos feitos. Segundo se desprende das investigacións, un deles subtraería as árbores e entregoullos ao segundo dos investigados que os aceptou como cobranza dunha débeda.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución de garda de Vilagarcía de Arousa, onde terán que comparecer os investigados cando sexan requiridos.