Tráfico detecta a 109 condutores que deron positivo en alcol ou drogas na Festa da Auga

Con motivo do dispositivo especial que se estableceu durante o venres con ocasión da Festa da Auga, os efectivos da Agrupación de Tráfico da Garda Civil realizaron 3.015 probas de alcol e drogas na rede viaria do termo municipal de Vilagarcía de Arousa.

Foron 109 condutores que deron positivo en alcol ou drogas, 20 menos que o ano pasado.

ALCOHOLEMIAS

Realizáronse 2.970 probas de detección de alcoholemia e detectáronse 86 condutores que deron resultado positivo. Deles: 77 foron denunciados por vía administrativa e os 11 restantes por vía xudicial, por superar a taxa establecida de 0,60 mg/ l., en aire inspirado.

DROGAS

Realizáronse 45 probas de detección de drogas. Dos condutores sometidos ao test salival para comprobar a presenza no organismo de drogas, 23 resultaron positivas, é dicir máis do 50% do total, aos cales se lles formulou expediente denuncia por vía administrativa.