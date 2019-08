Rescatan o corpo dunha muller no interior dun lavadoiro en Marín

Os servizos de emerxencia rescataron esta na noite deste venres o corpo dunha muller do interior dun lavadoiro situado no lugar de Ameal, na parroquia de Santa María do Campo no concello de Marín.

Trátase dunha muller de 84 anos, veciña da zona.

Foi unha persoa particular, e mesmo os axentes da Policía Nacional, quen alertaron do suceso mediante as súas chamadas ao 112 Galicia ás 21:00 horas, o que permitiu activar o operativo.

Segundo informaron os xestores de emerxencias do 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos Bombeiros do Morrazo, da Policía Local e voluntarios de Protección Civil da localidade, que se desprazaron ao lugar nada mais recibir a chamada de alerta.

As forzas de seguridade tratan de esclarecer as causas do suceso.