O Concello de Marín arranxará os columpios do Lago de Castiñeiras

Deseño dun dos espazos de xogos infantís © Concello de Marín

Dentro da campaña de acondicionamento e mellora dos parques infantís, tanto no núcleo urbano como no rural, o Concello de Marín exponse actuar no parque natural de Cotorredondo, xunto ao lago de Castiñeiras, onde agora hai uns elementos de xogo infantil en mal estado de conservación e que incumpren a normativa de seguridade.

Preténdese instalar dúas zonas de recreo diferenciadas, a primeira en terreos da Comunidade Montes de San Xulián, xunto á casa do garda, onde se instalará un conxunto de equilibrio multiaventura, unha tirolesa e un pórtico de randeeira dobre.

A segunda zona estará en terreos da Comunidade de Montes de Santo Tomé de Piñeiro, na que se instalará un equipo combinado, un pórtico de randeeira e balancines de muelle.

Todos os elementos estarán fabricados en aceiro galvanizado e pintados en cor madeira.

Como superficie amortiguadora de impactos óptase pola creación de caixóns cunha profundidade de 30 centímetros, delimitados por taboleiro de madeira tratada, e recheos de cortiza de piñeiro.

Todos os elementos serán integradores co medio natural en que se atopan e cumprirán a normativa vixente en materia de seguridade en parques infantís, sendo os novos elementos de materiais duradeiros, antivandálicos e de pouco mantemento.