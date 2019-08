Verdugolandia gaña o Caldelas Tapas deste verán

Gañadora do Caldelas Tapas 2019 © Concello de Ponte Caldelas

O certame empezou o 5 de xullo e desenvolveuse todos os venres ata o 2 de agosto e participaron un total de 12 locais no evento, o que supón ao redor de 10.000 tapas vendidas cada ano.

Para avaliar as tapas, o primeiro paso foi a cata do xurado profesional desenvolta a principios do mes de xullo e presidido por Xosé Cannas, Pepe Vieira; Sergio Orge, un dos responsables do Cafetín de Pontevedra; e Conchi Amoedo, reposteira local responsable de Pica e Peca.

O xurado valorou a calidade das propostas dos concursantes e destacou a abundancia das tapas entre as que se puido degustar o marisco como protagonista ou clásicos da cociña galega e bocados de verán, quedando como gañadora a tapa 'Solombo a miña maneira' de Verdugolandia.

Desde o Goberno local valoraron positivamente a xornada gastronómica e o seu crecemento nestes últimos anos, impulsada pola programación municipal, entre a que figura como peza destacada o Caldelas Tapas.

O concurso volverá en formato de inverno durante as noites dos venres do mes de decembro.