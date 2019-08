A inscripción para os obradoiros da Feira Franca abre o luns

A inscrición para os obradoiros da Feira Franca ábrese este luns. O taller titulado As ventás do ceo terá como fío condutor as vidreiras de cores dos templos góticos.

As actividades están dirixidas a menores de entre 6 e 12 anos e teñen como obxectivo achegar aos nenos ao oficio das persoas que tradicionalmente se ocupaban da composición, fabricación e reparación destas vidreiras, un labor moi ligado a construtores e canteiros. Guiados por profesionais do Museo, os participantes realizarán as súas propias composicións mediante colaxes de celofán colocados en bastidores de madeira. Reproducirán ademais algunhas das obras máis coñecidas dos fondos da institución provincial.

En total realizaranse catro talleres cun límite de 15 participantes durante os días 3, 4, 5 e 6 de setembro entre as 11 e as 13.30 horas no Sexto Edificio.

A inscrición será por vía telefónica (986 804 100 extensións 42412 e 42413) ou a través do correo electrónico gabinetedidactico.museo@depo.es. As prazas outorgaranse por orde de recepción de chamadas e correos en horario de 9 a 14 horas de luns a venres.