Os socialistas de Sanxenxo propoñen limitar o uso das bombas de palenque

A portavoz do grupo municipal do Partido Socialista no Concello de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza, solicitará que a nova Ordenanza Municipal de Fomento da Convivencia limite o uso de bombas de palenque para preservar o benestar de colectivos especialmente sensibles aos ruidos e evitar o sufrimento de animais e mascotas.

O PSOE propoñerá a prohibición das mesmas en festas privadas e festas diúrnas; fóra desta prohibición quedarían os fogos artificiais e espectáculos pirotécnicos que polo seu carácter lúdico-festivo, entende o grupo socialista, deben ser salvagardados.

Ainhoa Fervenza explicou que esta medida persegue preservar o benestar de colectivos especialmente sensibles aos ruídos, como poden ser os nenos pequenos, ou as persoas que padecen doenzas como a esclerose múltiple, migraña, misofonía, autismo, e evitar o sufrimento de animais e mascotas.

O grupo socialista, ademais de solicitar esta medida, ponse ao servizo dos cidadáns para dar voz a todas as demandas que reciba e trasladalas ao consistorio para o seu estudo e inclusión no documento.

Ainhoa Fervenza animou á veciñanza de Sanxenxo a achegar as súas propostas para a elaboración dunha Ordenanza Municipal de Fomento da Convivencia "que sexa un exemplo de civismo e resulte beneficiosa para todos os implicados".