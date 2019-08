Pontevedra renova a súa devoción pola Virxe Peregrina cunha procesión ata os topes

O momento máis esperado das Festas dás Peregrina para os máis devotos, a procesión vespertina da Virxe pola rúas de Pontevedra, congregou este domingo a unha multitude de persoas por todo o percorrido. Todas as rúas polas que pasou a imaxe recibírona ata os topes e o punto de partida e chegada, o propio santuario da Peregrina, non podía acoller a máis público.

A procesión partiu con atraso fronte á súa puntualidade habitual e ata as 21.25 horas non empezou o percorrido que a levou por Peregrina, García Camba, Oliva, Riestra, Gutiérrez Mellado e Michelena acompañada pola instrumentación da Banda de Guerra da Brilat.

A patroa da provincia tivo no seu percorrido este ano tamén a compañía dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, chegados de Portugal, e estivo escolotada pola Policía Nacional e a Garda Civil de gala. A comitiva, encabezada por primeira vez pola comisaria provincial, Estíbaliz Palma, contou coa presenza de autoridades civís e militares.

A nivel político, a representación chegou da man do Partido Popular, coa deputada e ex presidenta do Congres, Ana Pastor; o deputado provincial, portavoz do grupo 'popular' na Deputación e alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; e a práctica totalidade dos concelleiros do grupo municipal de Pontevedra, co seu portavoz, Rafa Domínguez á cabeza.

Como colofón, cando xa caera a noite e a Virxe estaba de regreso á súa casa, o Santuario da Virxe Peregrina, a devoción que lle acababan de mostrar miles de pontevedreses tomou forma de baile e tradición, pois chegou a quenda da tradicional Danza Gremial de Cintas, cuxos orixes se remontan ao século XVIII.