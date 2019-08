Localizan un grupo de menores que fuxiu de Príncipe Felipe e foi de festa

Punto de verificación de GPD e GOR con motivo das Festas da Peregrina © Policía Nacional de Pontevedra Punto de verificación de GPD e GOR con motivo das Festas da Peregrina © Policía Nacional de Pontevedra

O despregamento especial dos axentes do Grupo Operativo de Resposta (GOR) e o GPD (Grupo de Prevención da Delincuencia) da Policía Nacional de Pontevedra realizado con motivo da primeira xornada das Festas da Peregrina e a celebración das 'penas' permitiu aos axentes localizar no centro da cidade a un grupo de menores que fuxiu da Cidade Infantil Príncipe Felipe e se atopaba de festa e devolvelos ao centro.

Durante a xornada, estas unidades policiais realizaron patrullas e servizos por toda a cidade e estableceron dous puntos de verificación de forma aleatoria en diferentes zonas para a prevención de actividades de carácter ilícito, furtos e roubos con forza en vivendas, así como venda de substancias estupefacientes. En total, identificaron a 26 persoas e controlaron 12 vehículos.

No marco deses controis, levantaron actas por consumo de substancias estupefacientes na vía pública a once persoas, ás que se atribúe unha infraccións á Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá.

Ademais, os axentes detiveron un home por un caso de violencia de xénero por incumprir a orde de afastamento que lle impedía achegarse á súa ex parella. Atribúeselle un delito de quebrantamento de condena, pois se trataba dunha orde xudicial de afastamento.

Este dispositivo de seguridade manterase durante os próximos días para garantir a normal celebración das Festas dá Peregrina.