O bo tempo e o día grande das festas animan ás 'peñas' para volver a tomar as prazas

Sábado de 'peñas' en Pontevedra © Mónica Patxot Sábado de 'peñas' en Pontevedra © Mónica Patxot Sábado de 'peñas' en Pontevedra © Mónica Patxot Sábado de 'peñas' en Pontevedra © Mónica Patxot

O bo tempo deste sábado e o feito de que se trata do día grande das Festas da Peregrina animaron este sábado aos pontevedreses para volver a tomar tomar as prazas do centro histórico de Pontevedra coas habituais 'peñas', que encheron do colorido das súas camisetas lugares emblemáticos como a praza do Teucro e a avenida de Santa María.

A pasada fin de semana xerouse unha confusión entre os mozos sobre se habería ou non esta celebración que, na súa orixe, estaba vinculada á celebración da feira taurina e moitos pensaron que non habería festa na rúa, de maneira que houbo menos afluencia da habitual. Ademais, a celebración da Festa do Albariño en Cambados restou asistencia. Este sábado, con todo, repetíronse as imaxes de anos anteriores de grupos de persoas -fundamentalmente novas- bebendo xuntos, gozando e abarrotando as rúas e prazas.

Tal e como sucede desde hai anos, os máis novos empezaron a celebración moi cedo xa, á primeira hora da tarde, e ao longo da tarde e a primeira hora da noite fóronse sumando á festa a de máis idade. Coa chegada da noite tamén se puideron ver no centro histórico as camisas e camisetas rotuladas das 'peñas' taurinas, que saíron a divertirse tras participar na feira taurina na praza de touros de San Roque.

Como sucede practicamente todos os veráns, a celebración das 'peñas' volveu espertar este ano críticas entre veciños e hostaleiros do centro histórico, que durante os últimos días manifestaron o seu malestar pola forma na que consideran que se desmadraron nos últimos anos, causando falta de seguridade e mala imaxe da cidade por concentración de lixo, suciedade e alcool. Este venres mesmo se produciu unha reunión entre un grupo de hostaleiros e o Partido Popular para estudar posibles solucións para regular esta celebración dalgunha forma de fronte ao próximo ano. Non se opoñen á festa, pero si á maneira na que se desenvolve.

Como xa sucedeu a pasada fin de semana, algúns locais de hostalería do centro histórico, en especial da contorna de Santa María, optaron por pechar alegando que non poden garantir aos seus clientes un bo servizo dado o ambiente que rodea os negocios, co que cualifican como un gran botellón.