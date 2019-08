Deteñen un mozo de 18 anos na peaxe de Vilaboa con 35 gramos de hachís

Un mozo de 18 anos foi detido, este venres, na peaxe de Vilaboa con varios anacos de haxix dispostos para a venda. Este ía en compañía de amigos cando á altura do quilómetro 137,500 da autoestrada AP-9, nun punto de verificación selectiva de vehículos, a patrulla de Seguridade Cidadá da Garda Civil ordenou a detención do automóbil.

O detido, veciño de Lugo, viaxaba nun turism BMW 308, segundo este mesmo e os seus acompañantes, en dirección á Festa do Marisquiño de Vigo. Ante as sospeitas que suscitaron os ocupantes do vehículo, os axentes procederon ao rexistro do mesmo, ademais do cacheo superficial a un dos mozos.

Neste momento, o garda localizou un vulto inusual á altura da cintura. Este resultou ser un envoltorio de plástico que contiña tres pedazos compactos de haxix, que alcanzaban os 35 gramos. O mesmo individuo cargaba tamén cunha báscula de precisión en perfecto estado e 256 euros en efectivo.

Ante os feitos, que suscitaban a sospeitar da venda como destino da substancias estupefaciente, os axentes procederon á detención do posuidor da mesma como presunto autor dun delito contra a saúde pública, por tráfico de drogas.

Finalmente, o mozo de 18 anos quedou en liberdade coa obrigación de comparecer no Xulgado de Garda de Cangas, onde se fixo entrega do haxix e os demais efectos intervidos.