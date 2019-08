As obras da Avenida de Ourense afrontan os traballos de "humanización"

O Concello de Marín informou que a día de hoxe foron executadas dúas das catro fases nas que están planificadas as obras da avenida de Ourense.

Unha vez aprobado polo goberno local o proxecto técnico de mellora da mobilidade xa está a información pública antes de emprender os traballos de "humanización".

A renovación do colector xeral iniciouse a finais do pasado mes de outubro e actualmente xa se repuxo a maior parte do aparcamento dos primeiros tramos e asfaltouse e colocouse a iluminación antiga, para que poida utilizarse nos tramos posibles.

Os acabados son totalmente provisionais, as probas, os controis, os ensaios e a execución de todos os tramos do colector impiden que algunhas zonas perfectamente delimitadas se poidan pechar ata a comprobación final.

A empresa Copcisa executa este proxecto cun prazo de execución de doce 12 meses, estando nestes momentos practicamente realizadas as dúas primeiras fases.

E aquí vén a segunda parte que consiste en executar un proxecto completo de mobilidade, que mellorará a conectividade na avenida de Ourense reorganizando os espazos públicos, dando cabida xunto co peón a un carril bici.