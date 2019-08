Os veciños de Campañó presentan 1.172 sinaturas contra a Variante de Alba

A secretaria e a presidenta da asociación de veciños de Campañó, María Jesús Amoedo e Lucía Montoto, presentan sinaturas contra a Variante de Alba en Campañó © Mónica Patxot

A asociación de veciños Santo Paio de San Pedro de Campañó presentou este martes 1.172 firmas en sinal de protesta contra o proxecto da variante de Alba que, á súa entender, xerará grandes problemas de convivencia, de seguridade e ambientais na parroquia. "Hai especies que están na lista vermella da Xunta e que se van ver moi perxudicadas. Ademais aumentará ou ruído, e vaise facer dano non contorna do colexio", alega a presidenta do colectivo, Lucía Montoto.

Entre os documentos que presentaron onte na sede que a Xunta ten en Pontevedra, incorporan unha proposta de seis páxinas nas que detallan todos os problemas que xerará o proxecto defendido polas administracións. O incremento do tráfico pola PO-531, os problemas de seguridade á saída do colexio, o impacto sobre a variante espiritual do Camiño, varios núcleos rurais e o dano á fauna e flora do lugar.

Por todo iso propoñen unha vía alternativa consistente na "variante que sae de MerkaAsia e percorre paralelamente a AP-9, para posteriormente incorporarse á N-550 a altura do Día, como unha opción posible e viable, técnica e economicamente", recollen no escrito.

A pesar de que non perden a esperanza de conseguir que se cumpran as súas demandas, o colectivo veciñal móstrase moi descontento co Concello. "Por parte dá Xunta non temos respostas. Pero o concelleiro Mosquera dei que tivo reunións cos veciños, non sei con cales, cos dá asociación non houbo ningún tipo de achegamento", critica Montoto, quen asegura que "os veciños considéranse traizoados e indignados. Non nos escoitan por parte do Concello, logo temos escoitado que perderon un concelleiro por culpa de Campañó, que se pregunten por que", conclúe a presidenta, que acudiu á Xunta acompañada pola secretaria da asociación, María José Amoedo.