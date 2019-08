O Concello ensinará lingua de signos aos seus empregados

As visitas turísticas pola cidade contarán con profesionais especializados na lingua de signos. Ese é o principal obxectivo do Concello de Pontevedra e un dos temas que trataron este luns as concelleiras Yoya Blanco (PSOE) e Paloma Castro (PSOE) coa presidenta da Asociación Xoga, María Jesús Monterde.

Outra das iniciativas que están dispostas a aplicar as edilas pasa por formar aos empregados municipais neste ámbito para alcanzar unha maior sensibilización na atención a persoas con discapacidade auditiva ou no fala. Monterde explicoulles que actualmente estas persoas atópanse con " moitas barreiras de comunicación para facer xestións non Concello ou eivas como a inexistencia dunha web inclusiva”.

Para facilitarlle as cousas a estas persoas, Castro ten a intención de adquirir bucles magnéticos de eliminación de interferencias sonoras para instalalos no Teatro Principal e noutros edificios públicos municipais.

Ademais de incorporar guias turísticos que dominen a lingua de signos, a concelleira de Promoción Económica estuda tamén a instalación de sinais con códigos QR en monumentos e enclaves históricos. "A idea é que ao ler eses códigos co seu teléfono poida saltar un vídeo cunha explicación en lingua de signos", detalla Blanco.