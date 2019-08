A comunicadora Baia Fernández lerá o manifesto da marcha antitouradas

Baia Fernández lerá o manifesto da marcha antitouradas de Pontevedra © Touradas fóra de Pontevedra

Os organizadores da manifestación antitaurina que terá lugar o vindeiro sábado ás 20 horas con saída desde A Peregrina xa teñen decidido quen se encargará da lectura do manifesto. Será a comunicadora, actriz, poeta e adestradora emocional Baia Fernández. Esta cuntiense de 38 anos declara ser incapaz de comprender como pode haber persoas que gocen co sufrimento alleo. Aínda así está convencida de que a sociedade está a avanzar e confía en que pronto as corridas de touros pasen á historia.

Despois de percorrer as rúas da cidade, a marcha concentrarase novamente na praza da Peregrina e, ao redor das 21.15 horas, terá lugar a lectura do manifesto.