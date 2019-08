Buscan un ladrón que deu un tirón a unha muller de 86 anos, derrubouna e fuxiu deixándoa ferida no chan

A Policía mantén aberta unha investigación para localizar un home que este domingo asaltou a unha muller de 86 anos na contorna da rúa A Barca e a praza Concepción Arenal para roubarlle o bolso polo método do tirón e, froito do golpe, derrubouna, de modo que foi a caer ao chan.

Tras o roubo, o ladrón fuxiu, deixando á muller ferida no chan, de modo que as policías Local e Nacional realizaron unha batida polas inmediacións para tentar localizarlle. A pesar de que percorreron a zona buscándoOe, non conseguiron dar co seu paradoiro, de modo que a investigación segue aberta.

Os feitos ocorreron este domingo. Segundo fontes da Policía Nacional, a vítima, unha muller de 86 anos, abría o portal na rúa A Barca cando un individuo achegouse por detrás e tiroulle do bolso.

Froito do impacto, a muller caeu de costas e deuse un golpe forte polo que quedou tirada no chan ata a chegada dunha ambulancia. Os servizos sanitarios prestáronlle unha primeira atención no lugar dos feitos e a continuación foi trasladada en ambulancia ao Hospital Montecelo.

Os feitos foron presenciados por varias testemuñas que relataron o sucedido á Policía. Segundo a información facilitada, a vítima levaba no bolso unha carteira con entre 10 e 50 euros no interior.