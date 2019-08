Tráfico detectou 140 positivos en alcol e 3 en drogas na festa do Albariño

Accidente de tráfico © Guardia Civil

Durante a pasada fin de semana os efectivos da Agrupación de Tráfico da Garda Civil realizaron 2.783 probas de detección de alcol e drogas, no marco do dispositivo especial que se estableceu con motivo da festa do Albariño na localidade de Cambados, cuxo obxectivo era poñer fóra da rede viaria a aqueles condutores que consumiran alcol e/ou drogas.

Detectáronse 140 condutores que deron positivo en alcol, 3 en drogas e 2 por conducir de forma temeraria e poñer en risco concreto a integridade das persoas.

ALCOL

Realizáronse 2.778 probas de detección de alcoholemia e 140 condutores deron positivo nos controis preventivos. Dos 140 condutores que deron positivo, 121 foron denunciados por vía administrativa, mentres que aos 19 restantes instruíronselles dilixencias penais por superar a taxa de 0,60 mg/ l en aire expirado.

Dentro do mesma orde de actuacións, foron investigados outros 2 condutores por tentar eludir os controis de alcoholemia. No seu intento observouse que puxeron posto en perigo concreto a diversos condutores ou usuarios e a súa propia que acabaron sufrindo senllas saídas de vía. Ambos os condutores, atribúeselles a comisión de senllos delitos de condución temeraria castigados con penas de prisión de 6 meses a 2 anos e privación do dereito para conducir vehículos por tempo superior a un e ata 6 anos.

DROGAS

Dos 5 condutores sometidos ao test salival para comprobar a presenza no organismo de drogas, 3 resultaron positivos, aos cales se lles formulou expediente denuncia por vía administrativa.

Como vén sendo habitual, entre as drogas máis consumidas están o cannabis seguido da Cocaína. No caso das drogas, a lei prohibe conducir con presenza de drogas no organismo do condutor, quedando excluídas as substancias que se utilicen baixo prescrición facultativa e cunha finalidade terapéutica. Esta infracción catalogada como moi grave está castigada cunha sanción de 1.000 euros e a retirada de 6 puntos.

BALANCE

A Garda Civil considera que son unha minoría os condutores que arroxaron resultado positivo sobre o total dos condutores sometidos ás probas. En todo caso conclúen que "o balance non é satisfactorio", tendo en conta que o desexable para a seguridade viaria é formalizar o menor número de actuacións posibles derivadas do consumo destas substancias.

A Garda Civil reitera que, "aínda que nos creamos en pleno uso das nosas facultades físicas e mentais, a inxesta das substancias referidas fai que multipliquemos o risco de sufrir ou provocar un accidente".

O aspecto positivo enmárcase na inexistencia de ningún sinistro vial grave nas vías interurbanas limítrofes a esa localidade.

Os Gardas Civís do Subsector de Tráfico de Pontevedra continuarán realizando controis de alcol e drogas aos condutores a calquera hora do día e en calquera estrada co obxectivo de disuadilos de conducir e con ocasión da Festa dá Auga en Vilagarcía de Arousa reforzaranse igualmente estes dispositivos.