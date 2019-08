Pontevedra acolle o primeiro día de peñas con menos afluencia da mocidade

Moitas foron as dúbidas que tiveron os mozos pontevedreses á hora de saír este sábado de peñas.

A convocatoria oficiosa, tradicionalmente vinculada ás corridas de touros, non as tiña todas consigo ante a celebración dunha "becerrada" na Praza de Touros de Pontevedra.

Deste xeito, nos últimos días nas redes sociais prodigaron as discusións entre os máis novos sobre se este sábado 3 de agosto habería peñas na rúa. Finalmente si as houbo pero moitas menos do que vén sendo habitual.

As peñas ocuparon espazos do centro histórico como a Avenida de Santa María ou a Praza do Teucro, repetíndose o botellón asociado a esta festa.