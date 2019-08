Promesa debuxouse en feminino na praza de San Roque

Manuel Caballero tras cortar unha orella en Pontevedra © Diego Torrado Alberto Garijo sufríu una contusión durante a lidia do festtexo © Diego Torrado

A trasmisión, esa palabra tan cobizada nun festexo taurino expandíase polos tendidos de San Roque no primeiro festexo da Feira da Peregrina 2019. Unha conexión entre o que sucede no rodo e o público que non entende de figuras ou de promesas. A entrega, as ganas, o querer dalo todo sexa cal sea a categoría da praza chegou á afección. E en ocasións desde os primeiros postos do escalafón é algo que se dilúe.

Alberto Garijo, Carla Otero e Manuel Caballero chegaron á praza de Pontevedra con ganas de aproveitar a oportunidade. E sen desmerecimiento dos seus compañeiros de terna, a promesa debuxábase en feminino. Carla Otero abriu o seu lote cunhas verónicas nas que "hai arte" como se dicía nos tendidos e seguiu sorprendendo ao público cando se armou cos tres pares de banderillas, Antes de coller a muleta achegouse ao empresario da praza, Eduardo Lozano, para brindar unha faena que rematou cunha estocada enteira, aínda que caída e unha picada. Non tocou pelo pero a ovación serviulle para dar unha volta ao rodo. Veu arriba co seu segundo e puxo en pé ao público cuns remates por gaoneras co capote e tras unha quenda de muletazos, xeonllos en terra. Non se amedrentou a alcarreña tras o empeñón do becerro que a levantou polo aire e tras unha estocada, curmá irmá da anterior, cortou unha orella.

Alberto Garijo, da Escola Taurina de Albacete como Caballero, abría tarde e presentouse cunha longa cambiada de xeonllos. Non foi a única ocasión en que se quixo enfrontar a 'Cachorrero" de xeonllos, xa que repetiu coa muleta e foi alí cando levou os primeiros empurróns. A dificultade atopouna co aceiro, chegando a escoitar un aviso antes de que o añojo caese definitivamente. 'Afanosito' levaba por nome o cuarto becerro da tarde, como se mostrou o propio Garijo ata que na faena de muleta recibiu un fatal golpe no ollo dereito cunha das banderillas. Doído fisicamente e no seu orgullo toureiro, percorreu o canellón camiño da enfermería lloroso porque o seu empeño era terminar a faena. Sufriu unha contusión na órbita ocular dereita que atenderon na praza e seguidamente foi trasladado ao Hospital Provincial para descartar unha lesión ocular no fondo do ollo.

Manuel Caballero, fillo de Manuel Caballero Martínez, completou a tarde. Esa man, esa cintura, por momentos, por pases, falaba de xenética. Uns xenes que desde o canellón seguían a faena, como pai e como matador. Manexouse notable co percal, sobreliente en redondo levando ao becerro de detrás a adiante e acertou co estoque. 'Iluminado' foise ao arrastre sen unha orella e Manuel deu a correspondente volta ao rodo, tras unha fratenal felicitación. Non tivo o mesmo atino co aceiro para terminar a tarde e tivo que empregar ata en dúas ocasións o descabello. Manuel Caballero acompañaba a Carla Otero na saída cara ao patio de cabalos acompañados polo aplauso e recoñecemento dos asistentes.

Ver primeiras figuras ten a súa enxunlla, pero ver os comezos de quen pode ser eses nomes de relumbrón de mañá, é afección taurina.

FICHA DO FESTEXO. Feira Taurina da Peregrina. Sábado 3 de agosto de 2019. Praza de San Roque. Becerrada con alumnos da Escola Taurina de Albacete e Guadalajara para Alberto Garijo, Carla Otero y Manuel Caballero.

GANDERíA HERMANOS LOZANO: Divisa azul celeste e vermella, Antigüedade: 1996. 1º 'Cachorrero' negro listón. 2º 'Mojito' colorado ojo de perdiz. 3º 'Iluminado' colorado ojo de perdiz. 4º 'Afanosito' colorado. 5º 'Peluso' colorado. 6º 'Heredero' castaño.

SERGIO GARIJO: Aplausos no primeiro e faena inconclusa no segundo tras sufrir unha contusión no ollo dereito.

CARLA OTERO: Ovación e volta ao rodo no primeiro e orella no segundo.

MANUEL CABALLERO: Orella e volta ao rodo no primeiro, aplausos no segundo.