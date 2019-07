Concello e hostaleiros planean unha nova festa gastronómica en Pontevedra

A creación dunha festa da hostalería foi o tema principal que trataron este mércores a concelleira de Promoción Económica e Turismo, Gloria Blanco (PSOE), e representantes da Asociación de Hostaleiros e Empresarios de Pontevedra (Hoempo) nun encontro mantido na Casa da Luz.

A iniciativa partiu da propia edila que trasladou ao colectivo a súa intención de "sacar a hostalería á rúa" cun evento de "unha semana ou unha fin de semana". Ademais, este festival estaría ligado á celebración do Ano Xacobeo 2021 polo que o centro neurálxico estaría na Praza dá Peregrina e noutros puntos do Camiño de Santiago que non estean na zona vella da cidade.

A proposta foi ben recibida polo grupo de empresarios, que tamén aproveitaron para solicitar a cooperación do Concello en diversas actividades. Blanco comprometeuse a dar resposta ás peticións de hostaleiros e comerciantes ofrecéndolles maior visibilidade con presenza en eventos como Etiqueta Negra.

PEÑAS

Cuestionado sobre os trastornos que a noite de peñas da Festa da Peregrina ocasionan cada ano aos hostaleiros do centro urbano, o presidente de Hoempo, Vïctor Pampín, pediu ao Concello un esforzo en liquidar problemas como o de "ir pola rúa e non recibir un pouco de viño encima, xente que ouriña nas rúas e sobre todo o lixo que se dá ao final do día".

Con todo, os hostaleiros recoñecen que "son problemas que non son fáciles de liquidar e estase traballando neles", concluíu. el presidente de Hoempo, Vïctor Pampín, pidió al Concello un esfuerzo en solventar problemas como el de "ir por la calle y no recibir un poco de vino encima, gente que orina en las calles y sobre todo la basura que se da al final del día".