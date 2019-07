Impacta contra unha panadería tras chocar cun coche e levar por diante parte da terraza

Accidente contra a fachada e a terraza dunha panadería entre Cobián Areal e Uxío Novoneyra © PontevedraViva

Unha muller resultou ferida leve e tivo que ser trasladada ao Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra tras verse implicada nun aparatoso accidente. Circulaba nunha furgoneta que, nese momento, estaba parada e un segundo vehículo, tras saltar o stop, chocou contra ela provocando que invadida a beirarrúa, levara por diante varias mesas dunha terraza e acabara impactando contra o cristal dunha panadería.

Os feitos ocorreron este martes sobre as 13.00 horas na intersección entre as rúas Cobián Areal e Uxío Novoneyra. No accidente inicial víronse implicados unha furgoneta conducida pola muller que resultou ferida e un turismo no que non houbo que lamentar danos persoais.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, a condutora da furgoneta resultou ferida leve e non houbo que lamentar máis danos persoais, aínda que si danos materiais. Así, ademais dos danos nos dous vehículos implicados, deixou desfeitas na terraza da panadería Acuña e no cristal da fachada.

O incidente produciuse nun momento no que, segundo a Policía Local, xusto non había ninguén nas mesas da terraza afectadas. A continuación, a aparatosidade do sinistro chamou a atención dun numeroso número de persoas, que rodearon o lugar do accidente para esculcar sobre o que sucedera.

A Policía Local está a elaborar un atestado sobre o ocorrido e acordoou a zona afectada.