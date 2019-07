Os participantes do campamento Special Olympics fanse gardas civís por un día

Xornada de convivencia dos participantes do campamento Special Olympics na Comandancia de Garda Civil de Pontevedra © Cristina Saiz Xornada de convivencia dos participantes do campamento Special Olympics na Comandancia de Garda Civil de Pontevedra © Cristina Saiz

A Comandancia da Garda Civil de Pontevedra pareceuse máis esta mañá de luns a un parque de atraccións que a un lugar de traballo. Os axentes do instituto armado recibiron na súa sede aos integrantes do colectivo Special Olympics que están a participar ata o mércores nun campamento en Pontevedra. Durante toda a mañá, os axentes dos diferentes corpos da Garda Civil explicaron a estas 56 persoas con discapacidade intelectual en que consiste o seu traballo e as ferramentas que empregan no seu día a día.

Despois dunha breve charla de benvida no salón de actos do centro, os invitados saíron ao patio onde os estaban esperando axentes de Tráfico, Seprona e Tédax. Divididos en tres grupos, atenderon impresionados as explicacións dos gardas, pero o momento máis emocionante da xornada chegou cando os convidaron a probar os vehículos. Os axentes de Tráfico animáronos a subirse ao coche para poñer as sereas, os do Seprona deixáronos subirse ás motos coas que patrullan os montes e os Tëdax, especialistas na desactivación de explosivos, fixeron unha demostración cun robot, equipado con fusil e canóns de auga, que empregan para neutralizar explosivos a distancia.

"Están a gozar moitísimo", admitiu unha das monitoras do campamento que acompañou tamén aos participantes nas excursións ao parque de bombeiros, ao museo de conservas de Vigo e a un roteiro turístico a pé pola cidade olívica. "Sodes un exemplo para toda a sociedade e a Garda Civil está aquí para axudarvos", dixéronlles desde o instituto armado para agradecerlles a visita.