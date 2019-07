Récord en Moraña: 23.000 asistentes á Festa do Carneiro ao Espeto

L Festa do Carneiro ao Espeto en Moraña © Diego Torrado Autoridades e representantes políticos na L Festa do Carneiro ao Espeto, en Moraña © Xunta de Galicia L Festa do Carneiro ao Espeto en Moraña © Diego Torrado L Festa do Carneiro ao Espeto © Diego Torrado

50 anos de festa e récord histórico de participación de asistentes. En total, 23.000 persoas achegáronse durante as tres xornadas centrais ata Moraña para gozar da celebración do medio século da Festa do Carneiro ao Espeto.

Nos dous últimos anos cuantificáronse ao redor de 15.000 e 18.000 persoas, cifras que quedaron amplamente superadas nesta edición. Así o afirmaba a alcaldesa Luisa Piñeiro asegurando que se trata dun "día histórico" polos 50 anos da festa, pola "incríble asistencia que nos ten abrumados" e porque nesta xornada "toda Galicia" mirou con orgullo cara ao Concello de Moraña.

A actividade comezou moi cedo co traballo habitual dos mestres asadores preparando os espetos na Carballeira de Santa Lucía. A preparación debe realizarse con paciencia e, desta forma, ao longo de dez horas os carneiros preséntanse como un manxar exquisito seguindo o sistema tradicional de asado, que presume de ser un dos máis antigos que se conservan en Europa.

A agrupación Seixebra, a charanga Os Encerellados e as diferentes peñas foron animando con música todo o espazo a medida que ían chegando milleiros de persoas.

Ás 12.00 chegaba Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta de Galicia á carballeira, coa ex presidenta do Congreso, Ana Pastor e a alcaldesa Luisa Piñeiro, ademais do delegado territorial da Xunta, José Manuel Cores Tourís e a directora xeral de Administración Local, Marta Fernández-Tapias.

Centos de asistentes comprobaron o acto do asado final dos carneiros para, a continuación, entregar os 175 lotes da comida popular. Encheuse o aforo da Carballeira de Santa Lucía con 3.500 comensais, medio milleiro máis que en 2018. Aqueles que non contaban con espazo nesta zona puideron gozar da festa nos restaurantes e establecementos de hostalería da contorna que, un ano máis, volveron ateigarse de clientes, segundo apuntan desde o goberno local.

A festa continúa ata a noite cando finalice a verbena a cargo do gaiteiro Óscar Ibáñez & Tribo e a orquestra París de Noia.