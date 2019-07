Rematadas as obras que darán máis seguridade no acceso ao Centro de Saúde de Lérez

Centro de Saúde de Lérez © Google

A Xunta investiu 48.000 euros en obras para mellorar a seguridade viaria na estrada de titularidade autonómica PO-223, na travesía de Pontevedra e na travesía do Arco.

A consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que encabeza Ethel Vázquez, buscaba aumentar a seguridade do paso peonil, ademais de rehabilitar o firme neste tramo.

As obras acometidas permitiron reforzar os sinais e o balizamento nos pasos de peóns, coa instalación de sinais verticais luminosos e a través do estreitamento dos carrís antes dos pasos de peóns. Tamén se mellorou a visibilidade nestes puntos, impedindo o aparcamento nos 10 metros anteriores, de forma que se mellore a percepción da persoa que cruza.

A accesibilidade dos pasos de peóns tamén se mellorou, sobre todo na zona que enlaza co Centro de Saúde. Ademais construíronse tramos de senda para dar continuidade ao itinerario peonil no paso superior sobre a estrada nacional N-550 e no cruzamento que sobe ao centro de atención médica.