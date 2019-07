O Centro Carlos Oroza presenta candidatura ao distintivo 'Selo Vida Saudable' do Ministerio de Educación

Horta ecolóxica con compost do Centro Carlos Oroza © Deputación Provincial de Pontevedra Horta ecolóxica con compost do Centro Carlos Oroza © Deputación Provincial de Pontevedra

O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, que se atopa nas instalacións do Centro Príncipe Felipe, quere poñer en valor o tratamento de residuos orgánicos que se deriva das súas cociñas a través da compostaxe e a aplicación do compost para a produción de novos alimentos na horta e no invernadoiro, que xestionan os estudantes.

Por este motivo, o centro presentará a súa candidatura para optar ao distintivo 'Selo Vida Saudable', que concede o Ministerio de Educación presentando esta iniciativa que desenvolve a través do Plan Revitaliza da Deputación. Esta marca de calidade destínase a premiar propostas que dan importancia a preservar o medio ambiente.

A escola de hostalería atópase tamén pendente da resolución do premio no Concurso Estatal 'Boas Prácticas' no que participan centros docentes e que outorga a administración central a proxectos educativos que contribúen á mellora da calidade educativa como, neste caso, a xestión ambiental e sustentable.

A horta ecolóxica fertilizada co compost que se produce dos residuos do propio centro comeza a dar os seus primeiros froitos. Recolléronse xa tomates, xudías, pementos, acelgas, cogombros, frambuesas e fisais. Durante o inverno, a produción foi de repolos, cenorias, rabaniños, apio, allos, allos porros e grelos, entre outros alimentos agrícolas. Estes produtos sérvense despois no restaurante do centro e na cafetería, abertos a todo o público.