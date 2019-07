Sete personas, entre elas tres menores, feridas nun accidente de tráfico en Sanxenxo

Sete persoas resultaron feridas na colisión entre dous coches en Sanxenxo. O sinistro rexistrouse preto das once da noite na vía rápida do Salnés.

Segundo informou o 112 Galicia, o choque entre os dous turismos, que se produciu de maneira frontolateral, foi no punto quilométrico 21, á altura da saída de Adina.

Ao lugar do accidente trasladáronse as urxencias sanitarias do 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Sanxenxo e os Bombeiros de Ribadumia.

As sete persoas que viaxaban nos dous coches foron atendidas no lugar, entre elas tres menores, aínda que as súas lesións non revisten gravidade.